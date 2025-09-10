Минимум девять человек погибли и 118 ранены из-за ударов Израиля по Йемену

Как минимум девять человек погибли и еще 118 получили ранения в результате авиаударов Армии обороны Израиля по Йемену. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения хуситов.
«В результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли девять человек, 118 пострадали», — приводит заявление ведомства телеканал Al Masirah.
Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудары по объектам йеменских хуситов мятежного движения «Ансар Алла» в столице Йемена Сане и провинции страны Эль-Джауф в среду, 10 сентября.
Ранее KP.RU сообщал, что йеменское шиитское движение «Ансар Алла» заявило об атаках с использованием трех беспилотников на район вблизи города Димона, расположенного на юге Израиля.