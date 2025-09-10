Движение транспорта временно ограничат по ул. Орловской в Минске

С 21.00 10 сентября до 5.20 11 сентября будет введено ограничение по нечетной стороне ул. Орловской от ул. Тимирязева до развязки с пр. Победителей, а также по съезду с ул. Тимирязева на нечетную сторону улицы Орловской. А с 21.00 11 сентября до 5.20 12 сентября — по четной стороне ул. Орловской на участке от съезда на четную сторону пр. Победителей до съезда на ул. Леси Украинки, а также по подъемам с пр. Победителей на четную сторону ул. Орловской.