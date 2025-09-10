Ричмонд
Астроном Киселев раскрыл происхождение загадочной магнитной бури

Буря, зафиксированная в ночь на 10 сентября, отсутствовала в прогнозах специалистов.

Источник: АиФ Воронеж

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю в ночь на 10 сентября, могла сформироваться без явных внешних причин, сообщил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

Напомним, в ночь с 9 на 10 сентября на Земле зафиксировали неожиданную магнитную бурю. Явление отсутствовало в прогнозах.

Обычно магнитные бури появляются из-за внешних ударов со стороны Солнца, но в этот раз причина кроется в чем-то другом — ученые пока не могут объяснить.

«Случай, конечно, очень интересный и неожиданный. Пока нет четкого объяснения этому. Единственная возможная причина на данный момент — формирование суббури, явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин», — отметил специалист.

По словам Киселева, магнитная буря в ночь на среду была умеренной — 6 баллов (класс G2).

Ранее астроном Киселев рассказал о редкой «кровавой» Луне.