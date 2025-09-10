Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Красноярского края стали призерами премии уличной культуры «КАРДО»

На финал конкурса в Ставрополь приехали представители 58 государств.

Жители Красноярского края стали призерами гранд-финала Международной премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который прошел в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.

Масштабное событие состоялось в Ставрополе. Сергей Аверин из Красноярского края занял первое место в направлении «паркур (спидран)» в категории PRO, Серхио Борисевич завоевал второе место в направлении «хип-хоп» (категория PRO), а Александр Романов (Сани Соул) взял третье место в брейкинге (категория SEVEN 2 SMOKE). Также в топ-3 вошла команда SPORTEX TRICKING TEAM в номинации «трикинг».

Призеры получили денежные награды, подарки от партнеров и фирменные медали «КАРДО». Кроме того, им предоставят наставничество, обучение, помощь в развитии профессиональных навыков и личного бренда, а также возможность заключить контракты с ведущими компаниями в сфере уличной культуры и спорта.

Напомним, в 2025 году заявки на участие в премии подали более 50 тысяч человек из 147 стран. На финал в Ставрополь приехали представители 58 государств.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.