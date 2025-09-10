Праздник для всех, кто любит книгу

Завершилась 38-я Московская международная книжная ярмарка. Писатели рассказали о новинках и бестселлерах, а лидеры книгоиздания обсудили главные вызовы цифровой эпохи.
В истории Московской международной книжной ярмарки этот год особенный — впервые после окончания пандемии она вернулась на историческое место, в 57-й павильон ВДНХ. Ярмарка собрала под одной крышей более 300 издателей и книгораспространителей из России и из-за рубежа — Китая, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Северной Кореи.
Почетным гостем стала Индия — 50 издательств из этой экзотической страны представили более пяти тысяч книг, изданных на национальных и русском языках, — 22 новинки индийской литературы перевели специально для 38-й ММКЯ.
— Индия для людей моего поколения — страна далекая и очень близкая, — подчеркнул спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Мы плохо знали современную индийскую литературу, а сегодня перед читателем ее огромное разнообразие. Уверен, что в дни ярмарки наши индийские коллеги смогли открыть для себя множество детской и взрослой литературы России.
Внимание посетителей стенда Индии привлекали большие матрешки в национальных индийских костюмах.
— Вы думаете, это специальные украшения к ярмарке, — с хитрой улыбкой спросил нас участник ярмарки, доцент Центра русских исследований Университета имени Джавахарлала Неру Сону Саини. — На самом деле это наши традиционные неваляшки дарумы — они тоже очень древние, а по форме абсолютно одинаковы, как их сестры — русские матрешки.
Профессор преподает русский язык и пишет учебники по нашей каллиграфии для тех, кто хочет постигнуть эту непростую науку в совершенстве.
— После распада СССР сотрудничество наших стран снизило обороты, однако в последние несколько лет интерес к России растет, — рассказал Сону Саини. — А особенно когда студенты видят, как много в санскрите и русском похожих слов и понятий. Да и вообще я убежден, что наши народы очень похожи — уважительным отношением к другим людям и отзывчивостью.
На книжной ярмарке по традиции издательства представили новинки. Одной из них стало исследование, посвященное спецоперации, — «История СВО в шевронах» Александра Малькевича и Ильи Вольвича.
— Когда мы начали организовывать концерты для военнослужащих, я обратил внимание на их особую субкультуру. Великая Отечественная война оставила огромное культурное наследие. Спецоперация длится уже больше трех лет, и «за ленточкой» тоже формируется особая культура. Там заново родился эпистолярный жанр, создается музыка и литература, которая проникает в гражданское общество, — рассказал Илья Вольвич. — Если раньше шевроны были только формальным знаком, обозначающим рода войск, то благодаря развитию технологий стали знаком отличия, по которому вы можете понять мировоззрение собеседника.
На стендах была представлена Издательская программа правительства Москвы — самые свежие книги можно увидеть в медиаэкспозиции «Москва книжная» Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
— В этом году тема нашей программы — 80-летие Победы, и множество изданий посвящены тем великим событиям. Мы подготовили альбом «Парад Победы», «Путь подвига. Москва — Минск», — рассказала начальник Управления печати Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Елена Казакова.
Внимание любителей необычных изданий привлекал стенд Российской государственной библиотеки имени Ленина.
— В наших фондах хранится 127 миллионов единиц хранения, — рассказала Виолетта Алишанова. — Мы раскрываем наше собрание в современных изданиях — новинки посвящены истории Москвы. В год 80-летия Победы мы подготовили подарочное издание «Ленинка на страницах 1941−1945 годов», ведь библиотека не закрывалась ни на один день.
В рамках программы состоялись церемонии награждения. Так, в день открытия объявили лауреатов национального конкурса «Книга года — 2025». Среди полутора тысяч заявок от 130 издательств жюри выбрало самые заметные литературные премьеры. В номинации «Проза года» победил Захар Прилепин с романом «Тума» о Степане Разине. Гран-при взяла 75-томная «Православная энциклопедия» под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, в рамках 38-й ММКЯ были объявлены финалисты пятого сезона Литературной премии имени Валентина Катаева. Среди номинантов: Надя Алексеева, Яна Вагнер и Вера Богданова. Лауреаты премии, учрежденной журналом «Юность», будут объявлены в ноябре.