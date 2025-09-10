Праздник для всех, кто любит книгу

— После распада СССР сотрудничество наших стран снизило обороты, однако в последние несколько лет интерес к России растет, — рассказал Сону Саини. — А особенно когда студенты видят, как много в санскрите и русском похожих слов и понятий. Да и вообще я убежден, что наши народы очень похожи — уважительным отношением к другим людям и отзывчивостью.