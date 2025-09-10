Караев: соцсети не должны быть средством манипуляции и подменять закон

«Есть примеры, когда люди откровенно манипулируют. Допустим, одна женщина в TikTok жаловалась, что ее по личной неприязни никуда не берут на работу. Видео собрало много просмотров и комментариев. Но она умолчала о том, что прокуратура неоднократно делала замечания по ее работе, а с руководством у нее были конфликтные отношения. При этом ей предлагали трудоустройство, но она отвергала вакансии, требуя высокую должность и зарплату. Это пример того, как человек бессовестно пользуется интернетом. Мы проявили терпение, помогли ей, но всем хочу сказать: таким способом манипулировать нельзя».