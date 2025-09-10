Караев: соцсети не должны быть средством манипуляции и подменять закон

10 сентября. Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Соцсети полезны, когда вскрывают то, что иногда на местах хотят приукрасить, но не должны быть средством манипуляции. Так председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев обозначил свое отношение к обращениям в социальных сетях, отвечая на вопрос на пресс-конференции, которая прошла в Свислочском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос об отношении к набирающим популярность в соцсетях видеообращениям граждан, в частности к тем, где люди, минуя официальные процедуры, напрямую обращаются через TikTok и другие платформы, Юрий Караев отметил, что соцсети — явление современной цивилизации, один из способов массовой коммуникации. Они позволяют миновать секретарей, отделы по обращениям граждан и прочие «преграды», которые, как думают некоторые, созданы, чтобы оградить начальника. В обход всего этого можно обратиться напрямую.
«Руководитель не может не читать соцсети, потому что там выражаются и массовые, и индивидуальные мнения, — сказал глава региона. — Это способ донести проблему и обратить на нее внимание. Те обращения, которые набирают большое количество просмотров, комментариев, репостов, приковывают внимание, и пренебречь ими невозможно».
Наполеон говорил, что четыре газеты заменят 100-тысячную армию, отметил Юрий Караев. Но газета — это односторонний канал, а соцсети работают во все стороны. По его мнению, это более сложное явление, и использовать его можно и во благо, и во вред.
«Есть примеры, когда люди откровенно манипулируют. Допустим, одна женщина в TikTok жаловалась, что ее по личной неприязни никуда не берут на работу. Видео собрало много просмотров и комментариев. Но она умолчала о том, что прокуратура неоднократно делала замечания по ее работе, а с руководством у нее были конфликтные отношения. При этом ей предлагали трудоустройство, но она отвергала вакансии, требуя высокую должность и зарплату. Это пример того, как человек бессовестно пользуется интернетом. Мы проявили терпение, помогли ей, но всем хочу сказать: таким способом манипулировать нельзя».
Это неправильно, считает Юрий Караев. У нас есть механизмы — правоохранительные органы, суды, исполкомы. Да, бывают шероховатости, но работают все по закону. И сломать TikTok-роликами этот механизм невозможно, уверен он.
«При этом соцсети полезны, когда вскрывают то, что иногда на местах хотят приукрасить. Если это справедливо, мы реагируем, направляем проверки. Но нужно помнить: TikTok не должен подменять закон и государственные процедуры. Это лишь способ обратить внимание, но не инструмент давления», — резюмировал Юрий Караев. -0-
Фото Леонида Щеглова.