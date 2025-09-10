Нижегородский конструктор «Печка Емели» победил в конкурсе «Родная игрушка»

«Мне кажется, этот проект олицетворяет саму суть конкурса “Родная игрушка”. Он объединяет нашу культуру с тем, что хочется воспитать в детях сейчас, — стремление к знаниям и понимание, что ничего не происходит “по щучьему велению”. Сегодня в кластере индустрии детских товаров региона действуют более 90 компаний. Уверен, эта победа многих вдохновит на выпуск новых игрушек, пронизанных такой же любовью к нашей Родине», — комментирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.