Нижегородский конструктор «Печка Емели» победил в конкурсе «Родная игрушка»

Электронный конструктор «Печка Емели», предложенный специалистами Нижнего Новгорода, стал победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Техническая и технологическая игрушка», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Разработка соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Конкурс собрал рекордное количество заявок — свыше 28,2 тысячи из всех регионов страны. Нижегородская область отправила на конкурс более 1500 проектов.
Автор победившего проекта — Антон Черкашин. Его модель соединила народную сказку и современные технологии. Дети от восьми лет могут собрать при помощи такого конструктора самоходную печь из русской сказки, которая движется по нарисованной трассе. Для этого достаточно соединить детали, установить датчики и микросхему. Игрушка развивает у ребят логику, воображение и знакомит с основами электроники и робототехники.
«Мне кажется, этот проект олицетворяет саму суть конкурса “Родная игрушка”. Он объединяет нашу культуру с тем, что хочется воспитать в детях сейчас, — стремление к знаниям и понимание, что ничего не происходит “по щучьему велению”. Сегодня в кластере индустрии детских товаров региона действуют более 90 компаний. Уверен, эта победа многих вдохновит на выпуск новых игрушек, пронизанных такой же любовью к нашей Родине», — комментирует губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Благодаря победе разработка «Печка Емели» вскоре появится на прилавках магазинов и в детских учреждениях по всей России. Технологическую поддержку в доведении проекта до производства оказало нижегородское предприятие «Десятое королевство Волга».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.