В театре Станиславского и Немировича-Данченко сделали ставку на женщин

В музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко прошел сбор труппы, на котором руководство МАМТ озвучило планы на предстоящий 107-й сезон. Он будет предъюбилейным — следующей осенью исполнится 100 лет, как театр, основанный 30 декабря 1918 года легендарными реформаторами сценического искусства, въехал в здание на Большой Дмитровке.
Константина Сергеевича и Владимира Ивановича не устраивала ситуация, при которой оперы проходили как концерты в костюмах. Им хотелось, чтобы оперные спектакли стали такими же содержательными, как драматические. Неслучайно поначалу МАМТ назывался Московским Художественным балетом.
И сегодня, как говорит гендиректор Андрей Борисов, для театра важно бороться с рутиной в балете и опере. Это один важнейших принципов работы МАМТ. Как и то, что в труппе не просто певцы и танцовщики, а поющие артисты и танцующие артисты.
«Наш театр находится в поиске света и радости, — заявил Борисов. — Но мы ищем их вовсе не там, где светло и радостно, а там, где темно и жутко… “.
В самом театре радуются тому, что, несмотря на введение именных билетов, посещаемость спектаклей удалось даже увеличить. А зрителей МАМТ планирует радовать, в том числе, премьерами.
Первую здесь представят уже 11 — 13 сентября. Это будет вечер балетов «Отражения. Королевы вариаций». Точнее, премьерными станут только «Королевы…», в которых хореографом, сценографом и художником по костюмам выступает Максим Севагин, выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, один из самых молодых худруков труппы в истории мирового балета — эту должность артист занял три года назад, когда ему было 24.
Между первой и второй премьерой запланирован вечер, посвященный недавно ушедшему композитору Родиону Щедрину.
Еще одной новинкой репертуара — в конце ноября — должна стать мало исполняемая опера Чайковского «Орлеанская дева». Режиссер-постановщик — Александр Титель, худрук оперной труппы и главный режиссер МАМТ. Петр Ильич сочинил оперу в 1879 году на свое либретто, использовав драмы Шиллера и Барбье, историческую биографию «Жанна д`Арк» А. Валлона, а также либретто оперы «Орлеанская дева» О. Мерме.
В марте — вторая оперная премьера в этом сезоне и третье обращение театра в своей истории к произведению Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Ставит снова Александр Титель, для которого «Катерина Измайлова» — материал не новый.
Под занавес 107-го сезона любителей балета ждет «Анна Каренина» на музыку современного композитора Ильи Демуцкого. Хореограф-постановщик — Максим Севагин.
Такой вот «Русский сезон». Про вечные ценности. Любовь. И женщин…