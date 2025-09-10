Шикарные дни заканчиваются: Жителей Молдовы ждут дожди и холод ночью

Самое время рассказать о погодке на завтра, 11 сентября. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам пророчат до 20 градусов выше ноля, утром столбик термометра упадет на градус.
Днем нас ждет комфортная погода! Будет +25 градусов, день обещает быть облачным и без осадков. Вечером ожидается до 21 градуса тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 8−10 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
А вот в ночные часы становится все холоднее и дождливее. Фото: соцсети.
А вот ночами становится становится холоднее, температура упадет в длижайшие дни до 10 градусов выше ноля. Плюс в ночное время ожидаются дожди.
