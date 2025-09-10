Ретропутешествие, фестиваль и рыцарский турнир: Советск приглашает на День города

Церемония открытия Дня города состоится 13 сентября на главной сцене в 11:00. В 13:00 пройдет старт взрослой и детской регат, а в 13:30 кулинарный баттл «шоу незрячих поваров». С 10 утра до четырех вечера состоится VIII Инклюзивный фестиваль «Паруса духа в атомных городах». В его программе: историческая реконструкция рыцарского турнира, «Глаз ветра» с виндсерфингом, спортивная площадка, несколько мастер-классов и т. д. Также в рамках фестиваля гостей праздника ждет профориентационный квест «Маршрут построен» и город профессий Кидсберг.