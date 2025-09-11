В Самарской области почти весь день 10 сентября не работал мобильный интернет

В Самарской области 10 сентября почти весь день не работал интернет. Еще ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников. Она действовала более 13 часов: отбой объявили после 17.00.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев комментировал, почему в регионе возникают перебои с мобильным интернетом. Эти меры направлены на защиту граждан и повышение безопасности объектов. Чтобы люди оставались на связи, в Самаре создали точки с доступом к бесплатному wi-fi, а недавно появилось еще 87 адресов.
Также 10 сентября на несколько часов закрывали аэропорт Курумоч, но сейчас он работает в штатном режиме.
