В Китае показали первого работающего в экстремальных условиях робота

«Это новый робот. У него есть защита IP66. Он может работать при любых условиях и зимой, и летом, при температуре от −20 до +50 градусов. У него два аккумулятора. Его параметры позволяют ему проходить через узкие пространства, а его характеристики делают его уникальным. Например, колесноногая конструкция, средний размер, высокий степень защиты, большая грузоподъемность, а также автономная зарядка», — рассказала она.