Умер Сергей Яковлев, российский дипломат

Отмечается, что на момент смерти Яковлеву было 77 лет. В МИД России подчеркнули, что дипломат отличается высоким профессионализмом, ответственным подходом к своей деятельности и прекрасными человеческими качествами. Яковлев на протяжении более 40 лет участвовал в решении внешнеполитических задач на ближневосточном направлении. В период с 2011 по 2015 год также занимал пост посла РФ в Израиле.