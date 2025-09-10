Умер Сергей Яковлев, российский дипломат

Умер Сергей Яковлев, чрезвычайный и полномочный посол в отставке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России в среду, 10 сентября.
«Руководство министерства, департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России с глубоким прискорбием извещают, что 5 сентября 2025 года скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Яковлев Сергей Яковлевич», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что на момент смерти Яковлеву было 77 лет. В МИД России подчеркнули, что дипломат отличается высоким профессионализмом, ответственным подходом к своей деятельности и прекрасными человеческими качествами. Яковлев на протяжении более 40 лет участвовал в решении внешнеполитических задач на ближневосточном направлении. В период с 2011 по 2015 год также занимал пост посла РФ в Израиле.
Ранее KP.RU сообщал о смерти журналиста и члена Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Вышинского.