Свыше 400 лет считалась утраченной: Одну из известнейших картин Рубенса случайно нашли во Франции

В одном из особняков в Париже случайно нашли известнейшую картину великого фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте». Она считалась утраченной свыше 400 лет. Об этом информирует агентство Франс Пресс.
Следует отметить, что «Христос на кресте», также называемая «Удар копьем», была нарисована Рубенсом аж в 1620 году. На полотне художник изобразил евангельский сюжет последние минуты жизни Бога.
Известно, что поисками полотна занимался французский оценщик Жан-Пьер Осена. Про эту историю также рассказал местный аукционный дом Osenat.
«Картина Рубенса, никогда не встречавшаяся на рынке, главное открытие для истории искусства. Шедевр, забытый на века», — написал в своих соцсетях Osenat.
Картину Рубенса планируют отправить на продажу. Уточнется, что «Христос на кресте» станет главным лотом аукциона древних картин, который состоится 30 ноября во Франции.
Ранее в Аргентине нашли давно потерянную в годы второй мировой войны «Портрет дамы», которую нарисовал знаменитый художник из Италии Джузеппе Гисланди. К слову, полотно было украдено немецкими нацистами.