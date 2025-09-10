«Ну вот, началось»: Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал инцидент с дронами, которые нарушили воздушное пространство Польши. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social.
— Что там за ситуация с нарушением Россией воздушного пространства Польши? Ну вот, началось, — говорится в публикации.
Утром 10 сентября польские военнослужащие применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». Также он созвал экстренное заседание правительства после заявлений о нарушении воздушного пространства.
В Министерстве иностранных дел РФ также прокомментировали произошедшее. В ведомстве напомнили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог предоставить ответ на вопрос о наличии «улик», подтверждающих причастность России к произошедшему.