«Ну вот, началось»: Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал инцидент с дронами, которые нарушили воздушное пространство Польши. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Truth Social.

— Что там за ситуация с нарушением Россией воздушного пространства Польши? Ну вот, началось, — говорится в публикации.

Утром 10 сентября польские военнослужащие применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». Также он созвал экстренное заседание правительства после заявлений о нарушении воздушного пространства.

Ранее Туск заявил, что страна попросит НАТО о применении четвертой статьи после инцидента с беспилотными летательными аппаратами. По данным иностранных западных СМИ, альянс не расценивает инцидент с БПЛА в Польше как атаку.

В Министерстве иностранных дел РФ также прокомментировали произошедшее. В ведомстве напомнили, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог предоставить ответ на вопрос о наличии «улик», подтверждающих причастность России к произошедшему.

