Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Азы Тахо-Годи, отметив, что она была человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В понедельник пресс-служба русского ПЕН-центра сообщила, что Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником… И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева», — говорится в соболезновании.
Президент также отметил, что многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения.
«Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников», — добавил глава государства.