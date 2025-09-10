Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Азы Тахо-Годи

Путин выразил соболезнования родным и близким профессора Азы Тахо-Годи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким почетного профессора филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Азы Тахо-Годи, отметив, что она была человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В понедельник пресс-служба русского ПЕН-центра сообщила, что Аза Тахо-Годи умерла в возрасте 102 лет.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Азы Алибековны Тахо-Годи. Аза Тахо-Годи была известным учёным, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства, настоящим энтузиастом и подвижником… И как верный друг и соратница долгие годы бережно хранила богатейшее творческое, идейное наследие выдающегося российского философа и мыслителя Алексея Фёдоровича Лосева», — говорится в соболезновании.

Президент также отметил, что многогранной научной, преподавательской, общественной деятельностью, всей своей жизнью Тахо-Годи утверждала великую ценность образования, науки, культуры, просвещения.

«Добрая память об Азе Алибековне Тахо-Годи навсегда сохранится в сердцах её близких, коллег, друзей, учеников», — добавил глава государства.