Минобороны: ВС РФ сбили 23 украинских беспилотника за семь часов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 20:00 ликвидировали 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской, Курской и Самарской областями. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— 10 сентября т. г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 над территорией Белгородской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Самарской области, — передает Telegram-канал ведомства.
В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что здание правительства региона подверглось атаке вражеских беспилотников. В результате ударов ВСУ повреждения получили фасад и окна здания. Также из-за падения дрона загорелся жилой дом, позднее возгорание локализовали.
В ночь на 10 сентября российские средства ПВО сбили 122 украинских беспилотника над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской и Тульской областями, а также над акваторией Черного моря, Краснодарским краем и Республикой Крым.