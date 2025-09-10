Минобороны: ВС РФ сбили 23 украинских беспилотника за семь часов

— 10 сентября т. г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 над территорией Белгородской области, четыре над территорией Курской области и один над территорией Самарской области, — передает Telegram-канал ведомства.