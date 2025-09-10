Предупреждайте заранее, чтобы избежать конфузов: о каких своих планах стоит сообщать в банк

Россияне должны заранее сообщать банкам о своих планах, чтобы избежать проблем с получением наличных в банкоматах. Об этом сообщила сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова в беседе с «Газета.Ru».
Сенатор пояснила, что из-за новых правил банки могут временно ограничивать операции, если действия клиента покажутся подозрительными. Например, ограничения могут возникнуть при снятии крупных сумм, операциях в необычное время или в непривычном месте, а также при смене номера телефона.
Чтобы избежать неудобств, клиентам следует заранее уведомлять банк о смене контактов, следить за безопасностью телефона и оперативно реагировать на сообщения от банка. Епифанова также отметила, что банкам необходимо совершенствовать методы выявления мошенничества, быстро информировать клиентов и оперативно снимать ограничения, если операция признана законной.
Кроме того, сенатор считает, что банкам и государству нужно внедрять современные технологии для борьбы с мошенничеством. Она предложила развивать сервисы, которые позволят доверенным лицам подтверждать операции. Это поможет повысить безопасность и минимизировать неудобства для клиентов.
«Царьград» пишет, что в начале сентября семь из двадцати крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам. Только один банк из топ-20 увеличил доходность депозитов. Особенно заметно снизились ставки по вкладам на три месяца — до 15,59% годовых. По вкладам на полгода средняя ставка составила 14,58%, на год — 13,49%.