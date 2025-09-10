Предупреждайте заранее, чтобы избежать конфузов: о каких своих планах стоит сообщать в банк

«Царьград» пишет, что в начале сентября семь из двадцати крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам. Только один банк из топ-20 увеличил доходность депозитов. Особенно заметно снизились ставки по вкладам на три месяца — до 15,59% годовых. По вкладам на полгода средняя ставка составила 14,58%, на год — 13,49%.