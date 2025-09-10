Кадровые программы крымского курорта «Мрия» вошли в число лучших в стране

Две образовательные программы курорта «Мрия» из Республики Крым вошли в перечень лучших практик трудоустройства в сфере туризма, опубликованный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, сообщили в региональном министерстве курортов и туризма. Развитие кадрового потенциала является ключевым элементом национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Как отметили эксперты, признание, полученное на таком высоком уровне, свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов, которые успешно интегрируются в профессиональную среду. Ранее команда «Академии гостеприимства», учебного центра курорта «Мрия», была удостоена премии правительства РФ в области туризма за образовательный проект «Класс гостеприимства». Высокую оценку получили созданные специалистами условия для профориентации молодежи и формирования философии гостеприимства.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.