«За что мы страдаем?» Закрытие границы с Беларусью кардинально нарушило планы жительницы Польши

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Намерение Польши закрыть границу с Беларусью нарушило планы многих белорусов и поляков. Свою историю корреспонденту БЕЛТА рассказала жительница польского города, расположенного недалеко от Германии.
В прошлом году женщина купила дом в городке Брестской области. Он нуждается в ремонте, поэтому в июне этого года, приехав в Беларусь, она нашла фирму, которая будет этим заниматься. Подписала договор оказания услуг и даже заплатила аванс — Br9 тыс. По планам ремонт должен начаться 1 октября. Но прежде нужно закупить материалы для ремонта крыши, санузла, утепления, решить вопрос с отоплением.
Буквально в ближайшие дни женщина намеревалась приехать в Беларусь. «С мастером мы договаривались об этом еще в начале августа. Я сказала, что приеду, самое позднее, в середине сентября. Купила билеты на автобус отправлением 12 сентября. Рассчитывала, что, если на границе не будет очередей, на место прибуду ранним утром 13 сентября. Мне отписались, что будут ждать. А вчера внезапно появилась новость о закрытии границ», — рассказала, будучи в недоумении, женщина.
«Мы планировали купить материалы, чтобы с 1 октября начать работать. Но я не могу приехать. Это значит, что мы вовремя не закупим материалы. Пропадет мой аванс. Кто вернет мне мои деньги?» — переживает женщина.
Сейчас она по-прежнему находится в замешательстве. Мало того, что ремонт, очевидно, перенесется на неопределенный срок, так еще и вопрос с отоплением откладывается, а ведь скоро похолодание.
В течение всего сегодняшнего дня жительница польского города пыталась выяснить у перевозчиков, у которых купила билеты, ситуацию — те пока молчат. Транспортная фирма сообщила, что пока не располагает какой-либо информацией.
«Я вся на нервах. Я не знаю, что меня ждет. Деньги заплачены, и немалые деньги. Получается, что все усилия зря? — сетует женщина. — Мастера не могут начать ремонт без меня, ведь нужно получить официальное разрешение, а это сделать могу только я лично. Газовый котел требует замены и переустановки. Отопление сломано. А зима приближается. Я думала, что хотя бы вопрос с отоплением решится в течение октября. А теперь и этого не будет».
Жительница города рассказала, что ждала этого ремонта три месяца. Переживает, что из-за невозможности попасть в Беларусь придется ждать еще столько же. А ведь деньги откладывала специально на этот ремонт, сейчас они хранятся в белорусском банке, заметила она.
Как выяснилось позже, она дозвонилась до белорусского мастера, который, войдя в ситуацию, согласился ее подождать и приступить к ремонту через месяц. Оказалось, за аванс кое-что из материалов уже закуплено. Женщину это порадовало особенно.
«У нас в Польше, если не придешь в назначенное время, аванс пропадает. Я думала, что в Беларуси тоже так. Но меня успокоили, что деньги никуда не пропадут. Мы можем начать ремонт на месяц позже. То есть не все так плохо. Однако вопрос с отоплением остается сложным», — рассказала она.
Теперь, по словам жительницы Польши, она ждет какой-либо информации от перевозчика: «Пока тишина, говорят, что информации нет. Я звонила на инфолинию здесь, в Польше. Никто ничего не знает. Наверное, до последней секунды будут ждать, чтобы потом не возвращать деньги за билеты».
Рассуждая об этой ситуации, жительница Польши заметила, что польских политиков ситуация с закрытием границ коснулась меньше. Пострадали простые люди. «Кто-то не сможет поехать на похороны, а у кого-то родственники заболели, лежат в реанимации. Всякое может быть. И на учебу, на работу люди едут, по бизнесу. Как можно вдруг закрыть границу? Это не по-человечески», — поделилась она.
Жительница польского города задается вопросом: «Мы страдаем за что?» «Я что, виновата в том, что происходит? Политики должны нам помогать. Но делают так, чтобы нам было еще хуже. Пытаются нас (белорусов и поляков. — Прим. БЕЛТА) рассорить друг с другом окончательно», — высказала она свое мнение. -0-
Фото Виолетты Южаковой.