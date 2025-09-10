«За что мы страдаем?» Закрытие границы с Беларусью кардинально нарушило планы жительницы Польши

«Я вся на нервах. Я не знаю, что меня ждет. Деньги заплачены, и немалые деньги. Получается, что все усилия зря? — сетует женщина. — Мастера не могут начать ремонт без меня, ведь нужно получить официальное разрешение, а это сделать могу только я лично. Газовый котел требует замены и переустановки. Отопление сломано. А зима приближается. Я думала, что хотя бы вопрос с отоплением решится в течение октября. А теперь и этого не будет».