Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями за последние шесть часов, передает пресс-служба Минобороны России.
«10 сентября т. г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 над территорией Белгородской области, 4 над территорией Курской области и 1 над территорией Самарской области», — следует из заявления оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше