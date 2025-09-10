Ричмонд
Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над регионами России

БПЛА ликвидированы над Белгородской, Курской и Самарской областями.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями за последние шесть часов, передает пресс-служба Минобороны России.

«10 сентября т. г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 18 над территорией Белгородской области, 4 над территорией Курской области и 1 над территорией Самарской области», — следует из заявления оборонного ведомства.

