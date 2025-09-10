Психолог Рисо рассказал о трех причинах плохого секса

Психолог Уолтер Рисо заявил, что часто пары остаются недовольны сексом по одной из трех причин. Первой из таких причин, по его словам, является предсказуемость полового акта, утверждает vanitatis.com.
Второй причиной, как сказал Рисо, является нежелание пары обсуждать свои предпочтения из опасения быть неверно понятыми.
Рисо также посоветовал уделять внимание прелюдии как в физическом, так и в эмоциональном отношении.
