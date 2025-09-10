В башкирском селе Сыйрышбашево откроется фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начнет работу в селе Сыйрышбашево Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Его построили в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Новое современное здание оснащено всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. В нем предусмотрены кабинет фельдшера, смотровая и процедурная комнаты, помещение для ожидания приема, а также специальные комнаты для хранения медикаментов и персонала. Для удобства пожилых и маломобильных жителей при входе установлен пандус. Сейчас специалисты завершают благоустройство прилегающей территории. ФАП будет обслуживать население села Сыйрышбашево и деревни Кашак, общая численность жителей которых составляет 400 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.