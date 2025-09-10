В башкирском селе Сыйрышбашево откроется фельдшерско-акушерский пункт

Новое современное здание оснащено всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи. В нем предусмотрены кабинет фельдшера, смотровая и процедурная комнаты, помещение для ожидания приема, а также специальные комнаты для хранения медикаментов и персонала. Для удобства пожилых и маломобильных жителей при входе установлен пандус. Сейчас специалисты завершают благоустройство прилегающей территории. ФАП будет обслуживать население села Сыйрышбашево и деревни Кашак, общая численность жителей которых составляет 400 человек.