Умер посол России в отставке Сергей Яковлев

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) России.
Представители ведомства среди прочего отметили высокий профессионализм дипломата. Они принесли искренние соболезнования родным и близким Яковлева.
— Светлая память о Сергее Яковлевиче Яковлеве навсегда останется в сердцах его коллег и подчиненных, — передает официальный Telegram-канал министерства.
Сергей Яковлев появился на свет в Москве в 1948 году. Он получил профильное образование в Московском государственном институте международных отношений и начал профессиональный путь в МИД СССР. Дипломат на протяжении более чем 40 лет принимал участие в решении непростых внешнеполитических задач на ближневосточном направлении.
Яковлев занимал различные должности в дипломатических миссиях в Судане, Египте и Сирии. Кроме того, в 1994—1998 годах он курировал ближневосточное досье в посольстве в США, а также был послом России в Объединенных Арабских Эмиратах. Заслуги Яковлева отмечены государственными и ведомственными наградами, включая орден Дружбы и почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации».