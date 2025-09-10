Умер посол России в отставке Сергей Яковлев

Яковлев занимал различные должности в дипломатических миссиях в Судане, Египте и Сирии. Кроме того, в 1994—1998 годах он курировал ближневосточное досье в посольстве в США, а также был послом России в Объединенных Арабских Эмиратах. Заслуги Яковлева отмечены государственными и ведомственными наградами, включая орден Дружбы и почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации».