Учёные NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

«Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью», — рассказала Фокс.