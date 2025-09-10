Ричмонд
Учёные NASA обнаружили возможные следы древней жизни на Марсе

Американские учёные из НАСА заявили о потенциально революционном открытии на Марсе. Об этом рассказала руководитель научных программ агентства Никола Фокс.

Источник: Life.ru

В прошлом году в долине Неретва Валлис были обнаружены необычные пятна на скалах, получившие название «маковые зёрна» или «леопардовые пятна». Анализ изображений и данных позволил учёным предположить, что эти образования могли возникнуть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

«Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью», — рассказала Фокс.

Ранее учёные НАСА рассказали, что отправленные в рамках будущей миссии на Луну астронавты пробудут на сателлите от восьми до двенадцати дней. Соединённые Штаты намерены отправлять полезные грузы на поверхность спутника Земли, чтобы начать строительство своего «базового лагеря».