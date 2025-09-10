BFMTV: Число участников массовых протестов во Франции достигло 175 тысяч

Число участников массовый акций протестов во Франции выросло до 175 тысяч. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД.
«Число участников — 175 тысяч по всей стране», — отмечают СМИ.
Местные правоохранители уже задержали как минимум 327 человек, 199 из них — в Париже. Напомним, что сегодня во Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все!». В стране ожидается проведение более чем 700 различных акций.
Как KP.RU писал ранее, 10 сентября протестующие захватили Лионский вокзал в Париже. Известно, что днем несколько десятков демонстрантов вошли в здание вокзала. При себе у многих были красные файеры и флаги с плакатами. Протестующие поднялись по лестнице на второй этаж, заняли свободное пространство, и стали распевать песни.