BFMTV: Число участников массовых протестов во Франции достигло 175 тысяч

Местные правоохранители задержали как минимум 327 человек, 199 из них — в Париже.

Источник: Комсомольская правда

Число участников массовый акций протестов во Франции выросло до 175 тысяч. Об этом в среду, 10 сентября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД.

«Число участников — 175 тысяч по всей стране», — отмечают СМИ.

Местные правоохранители уже задержали как минимум 327 человек, 199 из них — в Париже. Напомним, что сегодня во Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все!». В стране ожидается проведение более чем 700 различных акций.

Как KP.RU писал ранее, 10 сентября протестующие захватили Лионский вокзал в Париже. Известно, что днем несколько десятков демонстрантов вошли в здание вокзала. При себе у многих были красные файеры и флаги с плакатами. Протестующие поднялись по лестнице на второй этаж, заняли свободное пространство, и стали распевать песни.