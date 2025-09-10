BFMTV: Число участников массовых протестов во Франции достигло 175 тысяч

Как KP.RU писал ранее, 10 сентября протестующие захватили Лионский вокзал в Париже. Известно, что днем несколько десятков демонстрантов вошли в здание вокзала. При себе у многих были красные файеры и флаги с плакатами. Протестующие поднялись по лестнице на второй этаж, заняли свободное пространство, и стали распевать песни.