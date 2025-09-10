Коломенская пенсионерка-экстремалка решилась в 70 лет прыгнуть с неба на землю

«Когда я впервые попала на аэродром и увидела, как с неба на поле спускаются парашютисты, внутри у меня замерло все от страха и восторга. И тогда я решила: если не попробую сейчас, буду жалеть всю жизнь», — призналась Людмила Михайловна.
О том, какой насыщенной, интересной и разнообразной бывает жизнь на пенсии, «МК» рассказала 70-летняя жительница подмосковных Озер.
Ольга Михайловна Давыдова коренная жительница подмосковных Озер. Всю жизнь она работала в детском саду, растила не только чужих детей, но и своих, а потом помогала воспитывать внуков. Казалось бы, большая часть жизни прожита, впереди только размеренные, спокойные будни. Однако недавно пожилая женщина решилась на экстремальный поступок: несмотря на свой преклонный возраст, она рискнула прыгнуть с парашютом с высоты 4 тысяч метров.
Получается, правы те, кто утверждает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте и не более того, а жизнь может быть наполнена яркими событиями не только в молодости, но и после выхода на пенсию.
Оказалось, что склонность к смелым поступкам за Людмилой Давыдовой водилась с молодости. Как-то она с ребятами решила покататься на весельной лодке на волнах, которые оставляет теплоход.
«Вниз по Оке плыть было весело, а вот когда пришлось грести против течения, тут-то все и взвыли», — вспоминает женщина.
Был еще случай, когда она чуть не упала в пропасть, занимаясь горным туризмом.
— Сначала мы пошли в тренировочный поход в окрестностях Архыза, тогда все прошло нормально, но когда на следующий день уже с инструктором отправились на горный маршрут, тут-то и случилось непредвиденное. Мы с ним вдвоем сорвались с тропинки и повисли на дереве. Каждый из нас держался за ветки одной рукой, а другой цеплялись друг за друга. Под нами была лишь крошечная площадка метр на метр, а дальше уходила бездонная пропасть. Хорошо, что на помощь нам быстро подоспел второй инструктор. Он скомандовал мне: «Прыгай, я тебя поймаю!» Было очень страшно решиться на этот прыжок, зато потом я получила удостоверение и почетный знак «Турист СССР», чем очень гордилась, — вспоминает Людмила Михайловна.
История ее замужества тоже не совсем обычная. «Я поехала по путевке на юг и там встретила своего будущего супруга, — рассказывает Давыдова. — Ни о какой свадьбе мы в тот момент, конечно, не думали. Просто муж жил на Чукотке и предложил приехать к нему в гости, посмотреть, какой это красивый и необычный край. Однако просто так постороннему человеку на Чукотку в то время попасть было нельзя, поэтому мы решили пожениться».
Несколько лет назад Людмила похоронила мужа, у дочки и сына уже давно свои семьи, внуки тоже выросли, двое из них студенты. Младшему Макару пока еще только 6 лет. Недавно на Дне города он вместе с бабушкой выступал в городском парке. Вообще, Людмила Михайловна любит быть в гуще событий родного города, ей нравится общаться с людьми, учиться чему-то новому.
После смерти мужа она попробовала много различных увлечений: пела, занималась физкультурой, играла в аэрохоккей. А год назад «долголетам» Коломенского городского округа предложили полетать на параплане, и Людмила Михайловна сразу согласилась.
«К сожалению, я не сообразила тогда взять с собой в полет телефон, чтобы снять окрестности с высоты птичьего полета». Зато ко второму полету Людмила подготовилась основательно и сделала отличное видео на память.
Еще она ездила кататься на багги в коломенский аэроклуб. Поездка получилась интересная, с массой положительных эмоций, а главное — там, в Коломне, Людмила нашла для себя еще одно увлечение — прыжки с парашютом.
«Когда я увидела, как в небе парят парашютисты, то сразу загорелась идеей такого полета. Целый год мечтала, наконец решилась. Почему-то все мои экстремальные затеи рождаются в августе, накануне дня рождения. Возможно, через год у меня созреет еще какой-нибудь интересный проект», — рассказывает Людмила.
О своих планах «полетать» бабушка-экстремалка рассказала только внукам. Ее дети узнали о маминой затее уже постфактум.
— Сын сначала спросил меня: «Мама, зачем так рисковать, ты ведь уже летала?» Но я ему объяснила, что полет на параплане совсем другое дело, там просто сидишь, как на велосипеде, поэтому нет таких сильных ощущений. Мне же хотелось парить в воздухе, как птица. И когда он увидел сделанное мной видео, то признался: «Мамуля, я тобой горжусь, ты мой герой». Это было очень приятно. Потому что я прыгнула с парашютом в день его рождения. Так что свой прыжок я посвятила сыну.
Перед прыжком женщина прошла инструктаж, освоила технику поведения в воздухе, изучила правила безопасности. Однако риск при таких экстремальных хобби все равно остается. На вопрос, не боялась ли она навредить своему здоровью — всю-таки нагрузка при прыжках с высоты 4000 метров на немолодой уже организм достаточно большая, — женщина ответила, что всегда трезво оценивает свои силы и делает только то, что может.
«Например, по узкому мостику или узкой тропинке я уже пройти не смогу, потому что у меня плохие сосуды, часто кружится голова, из-за этого вверх тоже смотреть не могу, а вниз пожалуйста, никаких проблем. Меня соседка отговаривала: “Куда ты полетишь, у тебя и голова кружится, и в каждом диске позвоночника грыжа”. Но я такой человек, если что-то решила, то отговаривать меня бесполезно», — признается Людмила.
Еще несколько лет назад нейрохирурги предлагали ей сделать операцию на позвоночнике, но женщина отказалась. Тогда лечащий врач посоветовал каждый день делать зарядку, ходить в бассейн, использовать аппликатор Кузнецова.
«Вода меня не привлекает, а все остальные рекомендации я регулярно выполняю. Раньше я жила на 5-м этаже и ходила вверх по лестнице без лифта, сейчас живу ниже, на 2-м этаже, и сразу почувствовала, что мне стало не хватать физической нагрузки, приходится восполнять ее занятиями на тренажерах», — продолжает пенсионерка.
«Когда я прыгала с парашютом, то была только одна такого возраста в группе. Остальные все молодые ребята. Сотрудник клуба очень удивился, увидев меня, даже переспросил, действительно ли я собираюсь прыгать, но отговаривать не стал», — говорит Людмила.
В самолете перед прыжком на нее тоже все смотрели, как на диковинный экземпляр. Зато, когда приземлились, к Людмиле Михайловне тут же подбежали фотографироваться девушки, с которыми она вместе прыгала, с просьбой сделать селфи.
«А после того как про меня в местной газете написали и по коломенскому телевидению показали, соседки стали тоже подходить с просьбой сфотографироваться. Говорят: “ты — наша местная знаменитость”, — смеется Людмила Михайловна.