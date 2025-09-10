Коломенская пенсионерка-экстремалка решилась в 70 лет прыгнуть с неба на землю

— Сначала мы пошли в тренировочный поход в окрестностях Архыза, тогда все прошло нормально, но когда на следующий день уже с инструктором отправились на горный маршрут, тут-то и случилось непредвиденное. Мы с ним вдвоем сорвались с тропинки и повисли на дереве. Каждый из нас держался за ветки одной рукой, а другой цеплялись друг за друга. Под нами была лишь крошечная площадка метр на метр, а дальше уходила бездонная пропасть. Хорошо, что на помощь нам быстро подоспел второй инструктор. Он скомандовал мне: «Прыгай, я тебя поймаю!» Было очень страшно решиться на этот прыжок, зато потом я получила удостоверение и почетный знак «Турист СССР», чем очень гордилась, — вспоминает Людмила Михайловна.