«Молодильная клубника»: какие достижения российских ученых показали Путину в «Сириусе»

Кроме клубники, Путину показали виноград сорта «мерло» с отредактированным геномом. Как рассказал председатель учёного совета университета «Сириус» Роман Иванов, российские учёные впервые в мире создали виноград, устойчивый к грибковым инфекциям. В лаборатории университета главе государства продемонстрировали и другие растения, созданные с использованием передовых технологий генной инженерии. Об этом сообщает RT.