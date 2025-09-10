«Молодильная клубника»: какие достижения российских ученых показали Путину в «Сириусе»

В научно-технологическом университете «Сириус» президенту России Владимиру Путину продемонстрировали уникальную клубнику с отредактированным геномом. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал aif.ru, что эта ягода, названная «молодильной», замедляет старение благодаря особым свойствам.
По словам Сафонова, в клубнике повышено содержание кверцетина — вещества, которое нейтрализует свободные радикалы, снижает воспаление и замедляет процессы старения клеток. Ягоду создали с помощью генной инженерии, усилив её антиоксидантные и геропротекторные свойства. Это помогает организму дольше сохранять молодость.
Кроме клубники, Путину показали виноград сорта «мерло» с отредактированным геномом. Как рассказал председатель учёного совета университета «Сириус» Роман Иванов, российские учёные впервые в мире создали виноград, устойчивый к грибковым инфекциям. В лаборатории университета главе государства продемонстрировали и другие растения, созданные с использованием передовых технологий генной инженерии. Об этом сообщает RT.