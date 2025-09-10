Ричмонд
В станице Темижбекской Кавказского района Кубани отремонтируют канализацию

Системой пользуются более тысячи местных жителей.

Канализационные сети отремонтируют в станице Темижбекской Кавказского района Краснодарского края в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.

За прошедшие 40 лет чугунные трубы полностью пришли в негодность. Системой пользуются более тысячи человек, также к ней подключены больница, школа и дошкольные учреждения.

«Я убежден, что обновление ключевых объектов инфраструктуры значительно улучшит производительность коммунального хозяйства. Жители станицы будут обеспечены более стабильным и безопасным отводом сточных вод», — отметил глава муниципального образования Кавказский район Юрий Ханин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.