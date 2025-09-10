«Активный гражданин — детям»: как юные москвичи участвуют в жизни мегаполиса

Так, платформа запустила мини-сериал об электробусах, которому в 2025 году исполняется 7 лет. Пять познавательных серий проведут зрителей по самым интересным уголкам Москвы, раскрывая секреты работы городского транспорта. Юных исследователей ждет экскурсия в современное депо для электробусов, где можно увидеть, как заряжаются автобусы нового поколения, и понять, почему они постепенно вытесняют с улиц города традиционный транспорт. Кроме того, в сериале в доступной форме объясняется, почему так важно соблюдать правила поведения в салоне — не только для собственной безопасности, но и для комфорта всех пассажиров.