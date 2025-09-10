«Активный гражданин — детям»: как юные москвичи участвуют в жизни мегаполиса

Столица России активно меняется, становясь не только умным, но и удобным для жизни городом, где важно мнение каждого жителя. И если взрослые москвичи уже несколько лет влияют на развитие мегаполиса через проект «Активный гражданин», то у юных горожан теперь есть собственная платформа — «Активный гражданин — детям». Этот проект больше года помогает детям и подросткам от 6 до 14 лет участвовать в жизни Москвы, изучать ее историю, культуру и инфраструктуру через интерактивные и игровые форматы.
Проект дает детям реальную возможность влиять на то, как выглядит и чем живет их город. За время работы платформы юные москвичи уже успели выбрать имена для детенышей животных — на «Городской ферме» на ВДНХ для малышки-альпаки и в «Москвариуме» для капибар. Также ребята выбрали самые удивительные локации кинопарка «Москино» для виртуального путешествия и самый удобный и практичный вид городского транспорта.
Юные эксперты высказывают свое мнение по вопросам развития столицы, участвуют в выборе победителей творческих конкурсов или определяют наиболее значимые архитектурные памятники. Так, с участием подрастающего поколения уже был сформирован образ нового Московского цирка.
Голосования и опросы учат детей принимать осознанные решения, аргументировать свой выбор и понимать, что их голос действительно имеет значение.
Помимо голосований есть большой выбор образовательного и развлекательного контента — более 300 активностей. Это викторины на разные темы, познавательные комиксы, онлайн-игры и мини-сериалы, которые помогают взглянуть на столицу с нового ракурса.
Например, недавно юные горожане могли посмотреть мини-сериал о музее-заповеднике «Коломенское». Юных зрителей ждало погружение в эпоху царя Алексея Михайловича благодаря новой трехсерийной миниатюре «Остаться в музее». Их гидом в этом приключении стала популярная актриса Полина Айнутдинова.
После просмотра дети смогли проверить свои знания в специальной викторине. Вопросы, адаптированные для трех возрастных групп (6−7, 8−10 и 11−13 лет), помогли закрепить увиденное.
На сайте проекта можно найти раздел «Игры» с образовательными квестами и головоломками. Например, через игру «Археолог» дети учатся анализировать артефакты и понимать связь эпох, развивая логику и критическое мышление. Задача игрока — собрать собственную виртуальную коллекцию древних артефактов и параллельно познакомиться с реальными находками, которые были сделаны московскими археологами в разные годы на территории столицы.
Одними из самых свежих активностей стали проекты, посвященные столичному транспорту. Совместно с Департаментом транспорта Москвы платформа запустила познавательную викторину «Речной электротранспорт Москвы» и мини-сериал об электробусах.
Викторина в игровой форме знакомит детей с уникальным экологичным транспортом — речными электробусами, первыми в мире круглогодичными электросудами, которые полностью безопасны для окружающей среды. Задания адаптированы для трех возрастных групп. Для детей 6−7 лет подготовлены вопросы о цвете судов, происхождении их названий и талисмане, который учит заботе о водоемах. Участники 8−10 лет получат более сложные задания о названии первого электробуса, правилах перевозки велосипедов и особенностях маршрутов. Самая старшая группа (11−14 лет) будет отвечать на вопросы о технических особенностях причалов, процессе зарядки судов и географических названиях.
На сайте есть не только игры, но и мини-сериалы, которые погружают юных зрителей в различные истории, благодаря которым они смогут изучать сложную тему в интересном формате, что замотивирует их продолжать получать знания.
Так, платформа запустила мини-сериал об электробусах, которому в 2025 году исполняется 7 лет. Пять познавательных серий проведут зрителей по самым интересным уголкам Москвы, раскрывая секреты работы городского транспорта. Юных исследователей ждет экскурсия в современное депо для электробусов, где можно увидеть, как заряжаются автобусы нового поколения, и понять, почему они постепенно вытесняют с улиц города традиционный транспорт. Кроме того, в сериале в доступной форме объясняется, почему так важно соблюдать правила поведения в салоне — не только для собственной безопасности, но и для комфорта всех пассажиров.
Чтобы участие было не только познавательным, но и мотивирующим, за прохождение викторин и активностей дети получают баллы детской программы лояльности «Миллион призов». Эти баллы можно накапливать и обменивать на полезные призы из специального раздела на платформе.
Важно, что проект уделяет первостепенное внимание безопасности. Войти на платформу «Активный гражданин — детям» можно только через официальную учетную запись на портале mos.ru или через «Московскую электронную школу» (МЭШ), что гарантирует защиту данных юных участников.