В Узбекистане будут штрафовать грузовики, которые оставляют на обочинах дорог

Теперь за остановку или оставление грузовика на обочине дороги — за исключением случаев, разрешённых Правилами дорожного движения — водителю будет грозить штраф в размере пяти базовых расчётных величин (примерно 2 миллиона сумов). Соответствующий проект закона, который внесет изменения в Административный кодекс, вынесен на общественное обсуждение.
Эта проблема стала настолько серьёзной, что власти вынуждены реагировать отдельно именно на грузовой транспорт. Большегрузы, особенно фуры, часто загораживают дорожные знаки, перекрёстки, пешеходные переходы и выезды с прилегающих территорий. Это мешает другим участникам движения своевременно реагировать на дорожную обстановку и может привести к ДТП.
Кроме того, водителям легковых автомобилей, особенно ночью или в плохую погоду, сложно вовремя заметить стоящий на обочине грузовик. При внезапном манёвре возможны столкновения, в том числе лобовые. При этом оставленные на обочине грузовики часто стоят без включённых аварийных огней или без выставленного знака аварийной остановки, что только увеличивает риск столкновения.
Новые штрафы призваны дисциплинировать владельцев и водителей грузовых машин и, самое главное, повысить безопасность всех участников дорожного движения. Такая мера позволит убрать хаотично припаркованные многотонные автомобили с обочин, а также будет способствовать уменьшению числа ДТП.
Кроме того, этот шаг подтолкнёт транспортные компании и частных перевозчиков к поиску легальных стоянок и использованию специально оборудованных парковочных площадок — что в долгосрочной перспективе улучшит городскую инфраструктуру и повысит культуру поведения на дорогах.