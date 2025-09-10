В Узбекистане будут штрафовать грузовики, которые оставляют на обочинах дорог

Кроме того, водителям легковых автомобилей, особенно ночью или в плохую погоду, сложно вовремя заметить стоящий на обочине грузовик. При внезапном манёвре возможны столкновения, в том числе лобовые. При этом оставленные на обочине грузовики часто стоят без включённых аварийных огней или без выставленного знака аварийной остановки, что только увеличивает риск столкновения.