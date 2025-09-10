На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Молодого лося, вышедшего во вторник к людям, спасли на востоке Москвы, его обследовали и перевезли в национальный парк «Лосиный остров», где выпустили на волю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
В зоосаде уточнили, что во вторник рано утром на горячую линию департамента природопользования и охраны окружающей среды стали поступать многочисленные обращения от жителей Москвы о лосе, вышедшем к станции метро «Первомайская».
«На место оперативно выехали специалисты отдела Спасения диких животных и ветеринарные врачи Московского зоопарка, глава управы района, округа и полиция, в процессе работы были привлечены АНО центр “Помощь”. Вышедший в оживленный район лось оказался молодым самцом. Специалистами он был оттеснен в огороженный двор, где его заблокировали, оперативно перекрыв ворота. Ветеринарный врач Московского зоопарка погрузил лося в сон, затем его перевезли в район национального парка “Лосиный остров”, — добавили в пресс-службе.
После проверки состояния здоровья и пробуждения самца выпустили в лес неподалеку от лосиной биостанции. Лось быстро вышел из состояния сна и начал есть листья с веток деревьев, что свидетельствует о том, что новое место жительства ему понравилось.
«Скорее всего, лось вышел к людям из Измайловского парка, который является частью городской территории. Появление лосей на дороге в городе становится естественным явлением. Лоси обитают в лесопарках и периодически выходят к дорогам или в жилые зоны… Выходы лосей в город возможны в любое время года и обусловлены естественными причинами. Осенью у животных проходит период гона, зимой они могут искать дополнительную пищу, весной — перемещаются в связи с появлением потомства, а летом — ищут новые кормовые базы», — сообщили в зоопарке.