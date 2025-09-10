На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям

«Скорее всего, лось вышел к людям из Измайловского парка, который является частью городской территории. Появление лосей на дороге в городе становится естественным явлением. Лоси обитают в лесопарках и периодически выходят к дорогам или в жилые зоны… Выходы лосей в город возможны в любое время года и обусловлены естественными причинами. Осенью у животных проходит период гона, зимой они могут искать дополнительную пищу, весной — перемещаются в связи с появлением потомства, а летом — ищут новые кормовые базы», — сообщили в зоопарке.