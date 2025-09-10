Во Владимирской области отремонтировали дорогу к дому отдыха «Крутояк»

Завершен ремонт участка автомобильной дороги Собинка — Крутояк — Березники во Владимирской области. Работы проведены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
На дорожном участке протяженностью 3,4 километра специалисты уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, а обочины укрепили щебнем. Отремонтированная дорога ведет к реконструируемому дому отдыха «Крутояк».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.