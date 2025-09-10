Ученые NASA заявили, что нашли признаки древних форм жизни на Марсе

Ученые из NASA сообщили, что обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах, собранных американским марсоходом «Perseverance». Об этом в среду, 10 сентября, заявила руководитель научных программ агентства Никола Фокс.
Согласно информации исследователей, аппарат обнаружил на скалах в долине Неретва Валлис уникальные текстурированные пятна, напоминающие леопардовый окрас. Изучив изображения и данные, ученые предположили, что пятна могут быть побочным эффектом деятельности микробов.
— Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И, безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня. И знаете, как мы говорим, это вполне могло быть создано древней жизнью, — заявила Фокс во время пресс-конференции, которая транслировалась на сайте агентства.
Ученый из университета Арканзаса Винсент Шеврье, который на протяжении более чем двадцати лет изучает Марс, сообщил, что на поверхности планеты могут кратковременно появляться соленые растворы. Он сделал такой вывод на основе данных, полученных от метеодатчиков аппарата «Викинг-2», который высадился на Марс в 1976 году и впервые зафиксировал образование инея.