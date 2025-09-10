В Ростове выделили 767 млн рублей на проект реконструкции очистных сооружений

Напомним, ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о планах по возвращению водоканала Ростова государству. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Как заметил глава региона, ситуация с водоканалом требует кардинальных мер, поскольку объект жизнеобеспечения оказался в частных руках без должных инвестиций в его развитие.