В Ростове выделили 767 млн рублей на проект реконструкции очистных сооружений

Водоканалу Ростова разработают проект реконструкции очистных за 767 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове разработают проект реконструкции очистных сооружений за 767 миллионов рублей. Соответствующий тендер объявило предприятие АО «Водоканал Ростова-на-Дону», информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать полный комплект проектной документации для модернизации очистных сооружений канализации на улице 1-й Луговой. К участию в конкурсе допускаются компании, не внесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

Торги планируется завершить 25 сентября 2025 года. Готовый проект необходимо предоставить до 31 марта 2026 года, а положительное заключение государственной экспертизы — до конца января 2026 года.

Финансирование проектных работ будет осуществляться исключительно за счет собственных средств предприятия. Работы являются частью инвестиционной программы АО «Ростовводоканал» на 2026−2030 годы.

Напомним, ранее врио губернатора Юрий Слюсарь заявил о планах по возвращению водоканала Ростова государству. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Как заметил глава региона, ситуация с водоканалом требует кардинальных мер, поскольку объект жизнеобеспечения оказался в частных руках без должных инвестиций в его развитие.

