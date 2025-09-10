«Какой жуткий конец»: Садальский возмутился заброшенной могилой актрисы Суворкиной

Журналист и шоумен Станислав Садальский возмутился состоянием могилы актрисы Людмилы Суворкиной — на месте захоронения находится провалившийся, заброшенный участок с табличкой вместо памятника. Он посетовал на судьбу артистки и вспомнил, что раньше театральным пенсионерам помогало Всероссийское театральное общество.
— Какой жуткий конец… преданная сыном и Малым театром актриса Людмила Суворкина… Так как жила Людмила Суворкина, сейчас находятся сотни актеров, — написал Садальский в своем Telegram-канале.
5 апреля около 22:00 в квартире на улице Лесной в шестиэтажном доме произошел пожар, после тушения которого обнаружили тело 74-летней Людмилы Суворкиной без признаков жизни. По словам соседей, она жила одна в трехкомнатной квартире и вела антисоциальный образ жизни.
Суворкина, окончив ГИТИС, служила в театрах Тулы, Челябинска и с 1978 года — в Малом театре, а также основала детский театр «Голубятня». Также она снялась в фильмах «Центровой из поднебесья», «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».