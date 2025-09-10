«Какой жуткий конец»: Садальский возмутился заброшенной могилой актрисы Суворкиной

Суворкина, окончив ГИТИС, служила в театрах Тулы, Челябинска и с 1978 года — в Малом театре, а также основала детский театр «Голубятня». Также она снялась в фильмах «Центровой из поднебесья», «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».