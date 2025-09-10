Ричмонд
Власти Омской области упростят выдачу для бизнеса разрешений на строительство

Омская область старается догнать регионы-лидеры в оптимизации шагов в выдаче таких разрешений.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве области 10 сентября прошло заседание рабочей группы Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе.

«Мы продолжаем внедрять в регионе инструменты Сквозного инвестиционного потока. В фокусе нашего внимания — карточки проектов администрации города Омска, направленные на оптимизацию ключевых шагов в сфере выдачи разрешений на строительство», — рассказал вице-губернатор Андрей Шпиленко.

В процедуре работы Сквозного инвестиционного потока оптимизируют 10 действий, уточнила пресс-служба областного минэкономразвития. При этом целевые показатели на 2027 и 2030 годы, установленные рабочей группой с учетом практики лидирующих регионов, требуют от региона сокращения сроков прохождения в 2−3 раза.

Департамент архитектуры Омска рассказал на заседании об оптимизации четырех первоочередных шагов в получениях разрешений на строительство. Ведомство планируют сократить время работы с документами, убрав излишние этапы согласования и проводя заседания комиссии онлайн.

В конце сентября городской депарх создаст рабочие группы, в них пригласят представителей бизнес-сообщества. Их целью станет принципиальное повышение удобства ведения бизнеса в Омской области.

Ранее «КП Омск» писала о том, что китайским инвесторам в Омске помогут найти площадки для бизнеса.