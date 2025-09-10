Власти Омской области упростят выдачу для бизнеса разрешений на строительство

В процедуре работы Сквозного инвестиционного потока оптимизируют 10 действий, уточнила пресс-служба областного минэкономразвития. При этом целевые показатели на 2027 и 2030 годы, установленные рабочей группой с учетом практики лидирующих регионов, требуют от региона сокращения сроков прохождения в 2−3 раза.