Власти Омской области упростят выдачу для бизнеса разрешений на строительство

В правительстве области 10 сентября прошло заседание рабочей группы Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при губернаторе.
«Мы продолжаем внедрять в регионе инструменты Сквозного инвестиционного потока. В фокусе нашего внимания — карточки проектов администрации города Омска, направленные на оптимизацию ключевых шагов в сфере выдачи разрешений на строительство», — рассказал вице-губернатор Андрей Шпиленко.
В процедуре работы Сквозного инвестиционного потока оптимизируют 10 действий, уточнила пресс-служба областного минэкономразвития. При этом целевые показатели на 2027 и 2030 годы, установленные рабочей группой с учетом практики лидирующих регионов, требуют от региона сокращения сроков прохождения в 2−3 раза.
Департамент архитектуры Омска рассказал на заседании об оптимизации четырех первоочередных шагов в получениях разрешений на строительство. Ведомство планируют сократить время работы с документами, убрав излишние этапы согласования и проводя заседания комиссии онлайн.
В конце сентября городской депарх создаст рабочие группы, в них пригласят представителей бизнес-сообщества. Их целью станет принципиальное повышение удобства ведения бизнеса в Омской области.
Ранее «КП Омск» писала о том, что китайским инвесторам в Омске помогут найти площадки для бизнеса.