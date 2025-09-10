Не каждый поцелуй — штраф: Россиянам рассказали, как не нарушить закон

В России напомнили о запрете на поцелуи в общественных местах. За такие действия можно получить штраф до 1500 рублей или арест на 15 суток. Об этом сообщила адвокат Анна Бондякова в беседе с «Постньюс».
По словам Бондяковой, наказание грозит только за откровенно вызывающие действия, которые нарушают общественный порядок. Обычные поцелуи или объятия, как правило, не приводят к штрафам. Она пояснила, что суды оценивают поведение с точки зрения уважения к обществу, поэтому ссылки на традиции или культурные особенности не помогут избежать ответственности.
Адвокат посоветовала избегать провокационного поведения, чтобы не столкнуться с наказанием.
Также стало известно, что водителей, которые целуются за рулём и отвлекаются от дороги, могут привлечь к ответственности. Об этом рассказал автоэксперт Лев Воропаев. Он уточнил, что если поцелуи во время движения станут причиной аварии, а это зафиксирует, например, видеорегистратор, водитель будет нести ответственность за причинённый ущерб.