Не каждый поцелуй — штраф: Россиянам рассказали, как не нарушить закон

Также стало известно, что водителей, которые целуются за рулём и отвлекаются от дороги, могут привлечь к ответственности. Об этом рассказал автоэксперт Лев Воропаев. Он уточнил, что если поцелуи во время движения станут причиной аварии, а это зафиксирует, например, видеорегистратор, водитель будет нести ответственность за причинённый ущерб.