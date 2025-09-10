Археологи в Великом Новгороде нашли грамоту XII века с посланием детей к матери

Грамота под номером 1236 была обнаружена на Троицком раскопе XVI экспедицией Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Центра археологических исследований Новгородского музея-заповедника. Это уже четвертая грамота, найденная в этом сезоне на Троицком XVI раскопе. В отличие от большинства других, она написана на внешней (белой) стороне коры. Полная расшифровка текста еще предстоит, передает ТАСС.