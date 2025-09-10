Милонов обрадовался уголовному делу против домогавшегося дочери многоженца Сухова

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов в среду, 10 сентября, назвал хорошей новостью возбуждение уголовного дела в отношении многоженца Ивана Сухова. По словам депутата, изначально правонарушений в действиях мужчины не нашли, хотя состав преступления «был налицо».
Парламентарий отметил, что очень рад тому, что Следственный комитет России решил взяться за эту ситуацию основательно и добиться справедливости. Он пообещал, что будет следить за ходом этого дела.
— Естественно, чтобы все было объективно, независимо, по-честному. Потому что если его осудят (а мы надеемся, что его осудят), чтобы ни у кого из его адептов не было возможности каким-то образом указать на пристрастность следствия. Оно должно быть беспристрастным, честным и объективным, — передает слова Милонов Газета.ru.
Поводом для возбуждения дела послужили доводы о развратных действиях, которые озвучила дочь мужчины Анна в прямом эфире программы «Пусть говорят». Она рассказала о сексуальных домогательствах и насилии со стороны отца. Сам Сухов подал требование о защите права гражданина на изображение, а также чести и достоинства.