Милонов обрадовался уголовному делу против домогавшегося дочери многоженца Сухова

— Естественно, чтобы все было объективно, независимо, по-честному. Потому что если его осудят (а мы надеемся, что его осудят), чтобы ни у кого из его адептов не было возможности каким-то образом указать на пристрастность следствия. Оно должно быть беспристрастным, честным и объективным, — передает слова Милонов Газета.ru.