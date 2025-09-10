Землю накрыла загадочная магнитная буря: ученых поразила её сила и непредсказуемость

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) сообщили, что магнитная буря, обрушившаяся на Землю в ночь на 10 сентября, не была предсказана ни в одном прогнозе. Ученые назвали явление необъяснимым и сложным для анализа. Стоит уточнить, чтобы магнитная буря «запустилась», магнитосфера нашей планеты должна испытать внешнее воздействие. Сама по себе она, как правило, в балансе.