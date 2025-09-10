WSJ: Евросоюз отказал Трампу в введении высоких пошлин в отношении Китая и Индии

Европейский союз фактически отказал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в введении высоких пошлин на некоторые товары из Китая и Индии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления европейских чиновников.
В свою очередь представители ЕС отметили, что не намерены использовать торговые тарифы в отношении Китая и Индии как санкционный инструмент.
Ранее KP.RU сообщал, что страны Евросоюза не готовы пойти на усиление ограничений по закупке нефти и природного газа из РФ в рамках новых антироссийских санкций.
