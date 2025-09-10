Ричмонд
WSJ: Евросоюз отказал Трампу в введении высоких пошлин в отношении Китая и Индии

ЕС фактически отклонил предложение Трампа о введении пошлин на некоторые товары из Китая и Индии.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз фактически отказал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в введении высоких пошлин на некоторые товары из Китая и Индии. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления европейских чиновников.

Как отмечает источник, ЕС отклонил просьбу американского лидера, озвученную Трампом в ходе участия во встрече чиновников США и Евросоюза. Таким образом глава Белого дома хотел усилить давление на РФ, ограничив закупки российской нефти Индией и поддержку экономики страны со стороны Китая.

В свою очередь представители ЕС отметили, что не намерены использовать торговые тарифы в отношении Китая и Индии как санкционный инструмент.

Ранее KP.RU сообщал, что страны Евросоюза не готовы пойти на усиление ограничений по закупке нефти и природного газа из РФ в рамках новых антироссийских санкций.

