NASA обнаружило явные признаки древней жизни на Марсе

Марсоход Perseverance взял пробы в долине реки Неретва Валлис.

Ученые обнаружили явные признаки древней жизни в образцах, взятых марсоходом Perseverance со скал в долине реки Неретва Валлис на Красной планете, передает CNN со ссылкой на NASA.

«Это вполне может быть самым явным признаком жизни, который мы когда-либо находили на Марсе, и это невероятно захватывающе», — заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

Образец под названием «Сапфировый каньон» был отобран в регионе, сформированном водой, которая впадала в кратер Езеро более 3 миллиардов лет назад. Марсоход приземлился в кратер, чтобы исследовать место древнего озера — он искал камни, созданные или измененные водой.

«Открытие потенциальной биосигнатуры или сигнатуры, которые могут соответствовать биологическим процессам, — это результат многолетней напряженной работы, самоотверженности и сотрудничества между более чем 1000 ученых и инженеров здесь, в Лаборатории реактивного движения и нашими партнерскими учреждениями по всей стране и за рубежом», — заявила научный сотрудник проекта Perseverance в JPL Кэти Стэк Морган.

Уточняется, что ученые продолжат исследование образца с Марса.

Ранее ученые обнаружили, что летящий к Земле НЛО изменил форму и цвет.