NASA обнаружило явные признаки древней жизни на Марсе

«Открытие потенциальной биосигнатуры или сигнатуры, которые могут соответствовать биологическим процессам, — это результат многолетней напряженной работы, самоотверженности и сотрудничества между более чем 1000 ученых и инженеров здесь, в Лаборатории реактивного движения и нашими партнерскими учреждениями по всей стране и за рубежом», — заявила научный сотрудник проекта Perseverance в JPL Кэти Стэк Морган.