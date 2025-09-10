The Mirror: Пенсионер воскрес в морге на глазах у родных, а потом умер

В США 90-летний пенсионер ожил на глазах родственников после того, как его привезли в морг и объявили умершим, а затем вновь скончался. Об этом сообщила газета The Mirror.
Инцидент произошел 1 сентября — врачи госпитализировали мужчину для лечения сердца. Во время пребывания в медучреждении у пенсионера случился инфаркт, и медикам не удалось спасти его. В результате специалисты зафиксировали смерть из-за остановки сердца.
Но когда близкие пришли проститься с пенсионером в морг, один из членов семьи заметил, что мужчина еще дышал. После экстренного обследования, которое подтвердило наличие пульса и дыхания, пациента срочно вернули в реанимационное отделение. Несмотря на это, он не смог прийти в сознание и скончался, передает газета.
В Индии мужчина во время собственных похорон стал шевелиться и кашлять. После этого индийца экстренно доставили в районную больницу в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ.
79-летняя женщина, о чьей смерти родным сообщили сотрудники Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга, неожиданно позвонила сыну из реанимации. Пенсионерку госпитализировали с инсультом, и на следующий день ее семью проинформировали о ее кончине. Вскоре после этого «умершая» связалась с сыном, рассказав, что разобрала свои вещи и нашла телефон.