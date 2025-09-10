The Mirror: Пенсионер воскрес в морге на глазах у родных, а потом умер

Но когда близкие пришли проститься с пенсионером в морг, один из членов семьи заметил, что мужчина еще дышал. После экстренного обследования, которое подтвердило наличие пульса и дыхания, пациента срочно вернули в реанимационное отделение. Несмотря на это, он не смог прийти в сознание и скончался, передает газета.