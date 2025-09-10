Прохор Шаляпин назвал размер предполагаемой пенсии

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин, известный яркими выступлениями и эпатажным образом, вновь оказался в центре внимания. На премьере шоу Анастасии Волочковой «Одержимость» артист решил ответить на слухи о своей жизни и карьере. Он подчеркнул, что за его легким образом скрывается долгий профессиональный путь, пишет Super.
Шаляпин рассказал, что числится индивидуальным предпринимателем и имеет 17 лет стажа в проекте «Народная песня». По его словам, на портале «Госуслуги» указано, что его будущая пенсия составит около 25 тысяч рублей. Артист отметил, что это результат его труда, а не случайность.
Также певец ответил на обвинения в тунеядстве и пропаганде праздного образа жизни. Он сообщил, что приобрел несколько квартир в Москве и платит значительные налоги. Шаляпин подчеркнул, что много работает, а отдых на островах — это его личная заслуга. Он добавил, что своим примером вдохновляет молодежь, показывая, как можно достичь мечты.