Привлечение туристов, национальная идея и современные вызовы. Что обсудили на акции «Беларусь адзіная» в Витебске

10 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Как привлечь туристов, в чем национальная идея Беларуси и что поможет преодолеть современные вызовы, обсудили на диалоговой площадке республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзіная» в Витебском государственном университете, передает корреспондент БЕЛТА.
Спикерами выступили генеральный директор Национальной библиотеки, председатель правления РГОО «Белорусское общество “Знание”, депутат Палаты представителей Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Владимир Бабичев, известный белорусский скульптор, создатель монумента “Врата памяти” в мемориальном комплексе “Тростенец” Константин Костюченко. Тема — стратегия будущего Беларуси.
Общение длилось около двух часов. Участники встречи — молодежь и представители трудовых коллективов — могли задавать вопросы как через чат-бот, так и лично.
Также модератор диалоговой площадки предложил экспертам высказать свое мнение о будущем Витебска, предварительно зачитав ответ, сгенерированный искусственным интеллектом. ИИ назвал сильными сторонами города его узнаваемый культурный бренд «Славянский базар», историческую архитектуру, способные привлекать туристов и инвесторов, а также обозначил важность, кроме сохранения богатого культурного наследия, поиска новых точек развития.
Владимир Бабичев отметил, что город стремительно и динамично развивается. А Витебщину назвал самой фестивальной областью, где проводится большое количество международных фестивалей. «У Витебска и области сумасшедший потенциал и перспективы», — считает депутат.
Константин Костюченко со своей стороны заметил, что никто, кроме самих белорусов, не станет вкладываться в благополучие Беларуси. «Одной из основных задач каждого из нас является развитие тех городов, в которых живем», — обратил внимание спикер.
Одной из волнующих тем в целом стало возросшее влияние искусственного интеллекта на все сферы жизни. ИИ — помощник или угроза?
«Это возможность. И, кстати, наш Президент на всех международных площадках именно так и говорит: если умеем пользоваться — это помощник, если нет — тогда угроза», — считает Вадим Гигин.
Также он высказал свое мнение на тему, что важнее для счастья — материальное благополучие или духовное развитие. «Если человек духовно развит, у него и в материальном плане должно быть все хорошо», — уверен Вадим Гигин.
У Владимира Бабичева поинтересовались, что формирует личность — образование через труд или через знания. «В первую очередь человек формирует сам себя своими делами. Упорством он приобретает те знания, которые необходимы для реализации в жизни. Наверное, труд — самый главный приоритет», — считает он.
Еще одна тема для размышлений: что должно больше влиять на молодежь — традиционные ценности или современные тренды. Владимир Бабичев отдал предпочтение второму варианту, но с оговоркой — с сохранением традиционных ценностей. Современные тренды сегодня — прогресс, динамика, развитие.
Константин Костюченко на диалоговой площадке представил свое видение национальной идеи: «Это в первую очередь наше единство, наша общность, несмотря на то, что находимся все время существования в таком сложном географическом положении. Беларусь смогла восстановиться после каждого катаклизма, как птица Феникс, и пронести свои основные ценности на протяжении истории».
Также известного скульптора спросили, в чем истинная цель искусства. По его мнению, именно сегодня по памятникам архитектуры, скульптурным композициям можно судить о степени развития цивилизаций. Искусство — то, что демонстрирует миру ценности народа, идеи, заложенные предыдущими поколениями.
Диалоговая площадка вызвала искренний интерес у молодежи. «Символично, что встреча проходит накануне Дня народного единства. Поднимаемые темы — сохранение исторической памяти, укрепление нашего государства — очень важны. Нужно делать все возможное, чтобы страна не теряла позиции на мировой арене. Только укрепляла их», — поделился студент 3-го курса юридического факультета ВГУ Антон Булыня.
Первый секретарь БРСМ ВГУ им. Машерова Ольга Кошталева в свою очередь отметила, что быть участником диалоговой площадки для нее большая честь. «Это очень полезная встреча, возможность поговорить о молодежной политике, личных достижениях, реализации в жизни. Взять в пример. Нам важно и опыта поднабраться, и свое мнение высказать. Когда общаешься с такими людьми — вдохновляешься», — отметила девушка.
Студентка юридического факультета университета, председатель первичной организации РОО «Патриоты Беларуси» ВГУ Василиса Иванющенко призналась, что всегда с большим удовольствием посещает такие мероприятия.
«Известные люди рассказывают, как достигли успеха, как нужно себя держать. Это не деловая встреча, где взрослые дают советы. Здесь царит семейная атмосфера, не страшно задавать вопросы», — отметила собеседница. -0-
Фото Александра Хитрова.