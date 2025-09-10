Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре и в Западном жилом массиве Ростова на пять дней отключат горячую воду

С 15 по 20 сентября в Ростове пройдут испытания теплосетей после летнего ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В Западном жилом массиве и в центре Ростове-на-Дону на пять дней отключат горячую воду. Отключение запланировано с 15 по 20 сентября и затронет потребителей, подключенных к коммуникациям «Ростовских тепловых сетей». Об этом сообщают в администрации донской столицы.

В зону отключения попадут Октябрьский, Ворошиловский и Первомайский районы. В центральной части города отключение коснется территорий в границах улиц Пушкинской, Буденновского проспекта, Серафимовича, а также районов вокруг улиц Курской, Тамбовской и Воронежской. На Западном горячей воды не будет в кранах в Левенцовском микрорайоне и прилегающих территориях.

Причиной отключения стали перенесенные испытания теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия направлены на проверку надежности модернизированных участков сетей и качества работ по устранению дефектов, выявленных летом.

— Для оперативного устранения возможных проблем будет задействовано 18 аварийных бригад от «Ростовских тепловых сетей» и «Теплокоммунэнерго», — заверили в администрации.

Включение горячего водоснабжения планируется осуществить 20 сентября без дополнительного оповещения населенияПодпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Александр Бастрыкин потребовал немедленно расселить дом на Казахской в Ростове.