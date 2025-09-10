В центре и в Западном жилом массиве Ростова на пять дней отключат горячую воду

В Западном жилом массиве и в центре Ростове-на-Дону на пять дней отключат горячую воду. Отключение запланировано с 15 по 20 сентября и затронет потребителей, подключенных к коммуникациям «Ростовских тепловых сетей». Об этом сообщают в администрации донской столицы.
В зону отключения попадут Октябрьский, Ворошиловский и Первомайский районы. В центральной части города отключение коснется территорий в границах улиц Пушкинской, Буденновского проспекта, Серафимовича, а также районов вокруг улиц Курской, Тамбовской и Воронежской. На Западном горячей воды не будет в кранах в Левенцовском микрорайоне и прилегающих территориях.
Причиной отключения стали перенесенные испытания теплосетей на прочность и плотность. Мероприятия направлены на проверку надежности модернизированных участков сетей и качества работ по устранению дефектов, выявленных летом.
— Для оперативного устранения возможных проблем будет задействовано 18 аварийных бригад от «Ростовских тепловых сетей» и «Теплокоммунэнерго», — заверили в администрации.
Включение горячего водоснабжения планируется осуществить 20 сентября без дополнительного оповещения населения
