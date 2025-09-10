В центре и в Западном жилом массиве Ростова на пять дней отключат горячую воду

В зону отключения попадут Октябрьский, Ворошиловский и Первомайский районы. В центральной части города отключение коснется территорий в границах улиц Пушкинской, Буденновского проспекта, Серафимовича, а также районов вокруг улиц Курской, Тамбовской и Воронежской. На Западном горячей воды не будет в кранах в Левенцовском микрорайоне и прилегающих территориях.