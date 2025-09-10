Названы съедобные грибы, которые становятся ядовитыми в супе

Весенние грибы, такие как сморчки и строчки, также требуют особого подхода. Их структура содержит природные токсины, которые разрушаются только при длительной термической обработке. Если добавить их в суп без предварительной подготовки, это может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Поэтому специалисты рекомендуют тщательно проваривать эти грибы отдельно перед использованием в других блюдах.