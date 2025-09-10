Названы съедобные грибы, которые становятся ядовитыми в супе

С началом грибного сезона многие стремятся пополнить свои запасы и разнообразить меню ароматными блюдами с добавлением грибов. Однако специалисты в области питания предупреждают, что не все съедобные грибы одинаково безопасны для приготовления супов. Некоторые виды могут сделать бульон не только неприятным на вкус, но и опасным для здоровья.
Особое внимание следует уделить пластинчатым грибам, которые выделяют горький сок. К ним относятся грузди, волнушки, сыроежки, лисички и рыжики. При варке эти грибы могут выделять вещества, переходящие в жидкость, что может вызвать нежелательные реакции организма. Поэтому их не рекомендуется сразу помещать в кастрюлю с супом — лучше предварительно отварить их отдельно и затем обжарить, чтобы снизить риск попадания вредных соединений в основное блюдо.
Весенние грибы, такие как сморчки и строчки, также требуют особого подхода. Их структура содержит природные токсины, которые разрушаются только при длительной термической обработке. Если добавить их в суп без предварительной подготовки, это может привести к серьезным проблемам с пищеварением. Поэтому специалисты рекомендуют тщательно проваривать эти грибы отдельно перед использованием в других блюдах.
Не менее важно учитывать сроки хранения грибных заготовок. Даже сушеные, маринованные или замороженные грибы со временем теряют свои свойства. Белки начинают разлагаться, что увеличивает риск образования плесени. Это может привести к развитию пищевых аллергий или проблем с желудком. Поэтому следует внимательно следить за свежестью продуктов и избегать использования старых заготовок для приготовления супов.
Для первых блюд лучше всего подходят белые грибы, подосиновики, подберезовики и свежие шампиньоны. Эти грибы сохраняют свой вкус и не выделяют вредных веществ при варке. Опята и вешенки также считаются безопасными для супов и щей, передает портал ProГород.
В Роспотребнадзоре посоветовали собирать грибы в безопасных местах — это могут быть экологически чистые районы, которые находятся вдалеке от промзон и автомобильных трасс. Эксперты отметили, что не нужно собирать слишком много грибов — это нарушит баланс в экосистеме.
Главная опасность для любителей пособирать грибы заключается в существовании так называемых двойников — ядовитых грибов, которые практически неотличимы от съедобных, рассказала фармэксперт Мария Золотарева.