Караев о благоустройстве райцентров к «Дажынкам»: эта модель показывает отличные результаты

10 сентября, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Внимание, которое глава белорусского государства уделяет сельским труженикам и которое воплощается в празднике «Дажынкi», — это действительно великолепная идея, подчеркнул председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев на пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ в Свислочском районе, говоря о подготовке к областным «Дажынкам-2025», передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил глава региона, суть заключается в том, чтобы сосредоточить усилия в течение одного года на одном конкретном райцентре и районе. Таким образом районы поочередно обновляются, эта модель показывает отличные результаты.
«Все свободные средства облисполкома, а также ресурсы района, где проходят “Дажынкi”, направляются на реконструкцию и обновление зданий, сооружений, улично-дорожной сети — всей инфраструктуры райцентра. Причем эффект особенно заметен в небольших городах: чем меньше город, тем ярче видны преобразования», — сказал председатель облисполкома.
Пример Волковыска, где областной фестиваль-ярмарка тружеников села пройдет в этом году, — очень удачный, считает руководитель региона. Здесь работа идет с необычайным размахом. Средства областного бюджета направлены на четыре школы, четыре детсада, несколько десятков улиц, на полную реконструкцию спортивного стадиона.
«На протяжении года каждый месяц собираем штаб с моим участием, председатель райисполкома докладывает о проблемных стройках и объектах. Строители со всей области здесь, они все обеспечены работой и рады трудиться», — сказал Юрий Караев. — Во многом благодаря этой традиции обновление касается каждого района, развитие не ограничивается только областным центром, и это позволяет равномерно улучшать инфраструктуру по всей области".-0-