Караев о благоустройстве райцентров к «Дажынкам»: эта модель показывает отличные результаты

«На протяжении года каждый месяц собираем штаб с моим участием, председатель райисполкома докладывает о проблемных стройках и объектах. Строители со всей области здесь, они все обеспечены работой и рады трудиться», — сказал Юрий Караев. — Во многом благодаря этой традиции обновление касается каждого района, развитие не ограничивается только областным центром, и это позволяет равномерно улучшать инфраструктуру по всей области".-0-