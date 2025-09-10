Премьер Израиля Нетаньяху обвинил власти Катара в укрывательстве террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил руководство Катара в укрывательстве террористов, говоря об ударах Армии обороны страны по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе.
«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию», — приводит слова Нетаньяху канцелярия главы правительства.
Отмечается, что данное заявление стало первым, в котором премьер Израиля прямо упомянул Катар. До этого в официальных заявлениях страны ни разу не уточнялось, по какому именно государству был нанесен авиаудар.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Израиля назвали оправданным решение об ударах по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе.