Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Израиля Нетаньяху обвинил власти Катара в укрывательстве террористов

Нетаньяху призвал Катар привлечь к правосудию террористов, говоря об ударах Израиля по руководству ХАМАС в Дохе.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил руководство Катара в укрывательстве террористов, говоря об ударах Армии обороны страны по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе.

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию», — приводит слова Нетаньяху канцелярия главы правительства.

Отмечается, что данное заявление стало первым, в котором премьер Израиля прямо упомянул Катар. До этого в официальных заявлениях страны ни разу не уточнялось, по какому именно государству был нанесен авиаудар.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Израиля назвали оправданным решение об ударах по высшему руководству палестинского движения ХАМАС в Дохе.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше